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Iğdır'da Ahırdan Büyükbaş Hayvan Çalan 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Iğdır'da Ahırdan Büyükbaş Hayvan Çalan 3 Kişi Tutuklandı

Iğdır'da bir ahırdan çalınan 5 büyükbaş hayvanın bulunması için başlatılan çalışmada, hayvanlar sahibine teslim edildi. Hayvanları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Iğdır\'da Ahırdan Büyükbaş Hayvan Çalan 3 Kişi Tutuklandı
14.12.2023 - 20:43,
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Iğdır'da bir ahırdan büyükbaş hayvan çaldığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kent merkezindeki bir ahırdan çalınan 5 büyükbaş hayvanın bulunması için çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışmada, çalınan 5 hayvan bulunarak sahibine teslim edildi.

Hayvanları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Iğdır'da Ahırdan Büyükbaş Hayvan Çalan 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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