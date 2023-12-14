Iğdır\'da Ahırdan Büyükbaş Hayvan Çalan 3 Kişi Tutuklandı

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Iğdır'da bir ahırdan büyükbaş hayvan çaldığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kent merkezindeki bir ahırdan çalınan 5 büyükbaş hayvanın bulunması için çalışma başlattı.
Ekiplerce yapılan çalışmada, çalınan 5 hayvan bulunarak sahibine teslim edildi.
Hayvanları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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