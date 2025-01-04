Iğdır'da Akaryakıt Kaçakçılığı Operasyonu

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Iğdır'da düzenlenen akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aralık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollarla akaryakıt getiren şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

İlçedeki bir adrese düzenlenen operasyonda, bir evin bitişiğine yapılan eklentide, 2 bin 463 litre kaçak akaryakıt ve elektrikli yakıt aktarım ünitesi ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.