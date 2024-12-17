Iğdır\'da Aranan Hükümlü Yakalandı

Iğdır'da 7 farklı suçtan 30 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, firarilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 7 farklı suçtan 30 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, buradan cezaevine gönderildi.
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