Iğdır'da Asfalt Desteği Başladı

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Iğdır Valiliği, yaptığı protokol kapsamında ilçe belediyelerine de asfalt desteği sağlamaya başladı.

İl Özel İdaresi bünyesinde geçen yıl hizmete sunulan asfalt üretim tesisi sayesinde, kente bağlı köy yolları asfaltla kaplandı.

Valiliğin yaptığı protokolle ilçe belediyeleri ve belde belediyelerine de asfalt desteği verilmeye başlandı.

Vali Ercan Turan, AA muhabirine, vatandaşlara hizmet için ekiplerin aralıksız çalıştığını söyledi.

Kente geçen yıl İl Özel İdaresi bünyesinde asfalt üretim tesisi kazandırdıklarını hatırlatan Turan, şöyle konuştu:

"Sadece köylerimize değil belediyelerimize de hizmet veriyoruz. Yaptığımız protokoller çerçevesinde belediyelerimizin ihtiyaçlarına, asfalt plentimizden piyasa koşullarına göre oldukça ekonomik imkan sağlıyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz çalışıyorlar. İnşallah Iğdır'ı kalkındırmak için daha da güzel projelerle beraber olacağız. Karakoyunlu, Melekli, Tuzluca belediyelerimizle protokollerimiz var, merkez belediyesiyle yama çalışmaları var. Bu protokoller çerçevesinde, gücümüz nispetinde yetişmeye çalışıyoruz."

Karakoyunlu Belediye Başkanı Bayram Ballı da ilçede süren çalışmaları valiliğin desteğiyle sürdürdüklerini belirterek, "İmkanlarımız ölçüsünde yapamadığımız yolları, Sayın Ercan Valimiz ile görüşüp asfalt yapma kararı aldık ve protokol yaptık. Yollarımızı asfalt yapmaya başladılar, asfaltsız yol kalmayacak." diye konuştu.