Iğdır\'da Botoks ve Uyuşturucu Operasyonu

Iğdır'da düzenlenen gümrük kaçağı botoks ilacı operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda yasa dışı yollarla botoks ilacı ve uyuşturucu malzeme soktukları iddiasıyla 4 şüpheliyi takibe aldı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 317 botoks ilacı ile 1102 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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