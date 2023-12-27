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IĞDIR'da çıkan yangında 200 koyun kurtarıldı - Son Dakika
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IĞDIR'da çıkan yangında 200 koyun kurtarıldı

IĞDIR'da bir ahırda çıkan yangına itfaiye ekipleri hızlı müdahale ederek içerideki 200 koyunu kurtardı. Yangında ahır, ot ve saman zarar gördü.

27.12.2023 - 23:06,
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IĞDIR'da bir ahırda çıkan yangına anında müdahale eden itfaiye erleri 200 koyunu kurtardı.

Alikamerli Mahallesi 1045'inci sokakta Orhan Koyuncu'ya ait ahırda yangın çıktı. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek içerideki 200 koyunu ölmekten kurtardı. İtfaiye erleri koyunları kurtardıktan sonra ot yığınına müdahale ederek alevlerin yayılmasını önledi. Yangında zarar gören ahırla, 110 balya ot ve 5 ton saman yandı. (DHA)

IĞDIR\'da çıkan yangında 200 koyun kurtarıldı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: IĞDIR'da çıkan yangında 200 koyun kurtarıldı - Son Dakika
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