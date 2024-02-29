Iğdır'da çıkan yangında yaklaşık 4 bin balya ot yandı - Son Dakika
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Iğdır'da çıkan yangında yaklaşık 4 bin balya ot yandı

Iğdır\'da çıkan yangında yaklaşık 4 bin balya ot yandı

Iğdır'ın Konaklı Mahallesi'nde Abdulselam Galitekin'e ait ot balyalarının istiflendiği alanda çıkan yangında, Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 4 bin balya ot zarar gördü.

29.02.2024 09:55  Güncelleme: 09:56
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Iğdır'da çıkan yangında yaklaşık 4 bin balya ot yandı.

Konaklı Mahallesi'nde Abdulselam Galitekin'e ait ot balyalarının istiflendiği alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, alanda bulunan yaklaşık 4 bin balya ot yandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Iğdır'da çıkan yangında yaklaşık 4 bin balya ot yandı - Son Dakika
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