 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Iğdır'da Elektrikli Battaniye Yangını: Ev ve Dükkan Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Iğdır'da Elektrikli Battaniye Yangını: Ev ve Dükkan Kullanılamaz Hale Geldi

Iğdır'da, elektrikli battaniyeden kaynaklanan yangında, müstakil ev ile yanındaki dükkan yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangının elektrikli battaniyeden çıktığı belirlendi.

Iğdır\'da Elektrikli Battaniye Yangını: Ev ve Dükkan Kullanılamaz Hale Geldi
27.01.2024 - 13:37,
Abone Ol

IĞDIR'da, elektrikli battaniyeden kaynaklanan yangında, müstakil ev ile yanındaki dükkan yandı.

Iğdır-Doğubayazıt kara yolu Ahıska Konutları'nda Selma Akış'a ait tek katlı müstakil evde, sabah saatlerinde, yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine giden Iğdır Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Alkış'a ait ev ile yanındaki dükkan yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerin incelemesinde, yangının elektrikli battaniyeden çıktığı tespit edildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

İtfaiye, Iğdır, İtfaiye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır'da Elektrikli Battaniye Yangını: Ev ve Dükkan Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika


14:57
İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı 'Ortalık çok karışacak' oldu İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı "Ortalık çok karışacak" oldu
14:30
Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı
14:08
Mine Kırıkkant, intihal davasını kazandığı Elif Şafak'ı hedef aldı: FETÖ'nün ürünü Mine Kırıkkant, intihal davasını kazandığı Elif Şafak'ı hedef aldı: FETÖ'nün ürünü
14:06
Partilerin oy pusuladaki yerleri belli oldu Partilerin oy pusuladaki yerleri belli oldu
14:00
ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi Yunanı çıldırttı: Bunu nasıl yapabilirler ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi Yunanı çıldırttı: Bunu nasıl yapabilirler
13:58
Fenerbahçe, Joshua King ile yollarını ayırmayı planlıyor Fenerbahçe, Joshua King ile yollarını ayırmayı planlıyor
13:47
MHP, 55 adayını daha açıkladı MHP, 55 adayını daha açıkladı
13:40
Battal İlgezdi'nin istifası sonrası Kılıçdaroğlu harekete geçti Battal İlgezdi'nin istifası sonrası Kılıçdaroğlu harekete geçti

Son Dakika
14:57 İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı "Ortalık çok karışacak" oldu
14:30 Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı
14:08 Mine Kırıkkant, intihal davasını kazandığı Elif Şafak'ı hedef aldı: FETÖ'nün ürünü
14:06 Partilerin oy pusuladaki yerleri belli oldu
14:00 ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi Yunanı çıldırttı: Bunu nasıl yapabilirler
13:58 Fenerbahçe, Joshua King ile yollarını ayırmayı planlıyor
13:47 MHP, 55 adayını daha açıkladı
13:40 Battal İlgezdi'nin istifası sonrası Kılıçdaroğlu harekete geçti
13:12 Avustralya Açık'ta tarihi şampiyonluk! Aryna Sabalenka ilki başardı
12:56 Yeniden Refah Partisi, Pozantı Belediye Başkan Adayını Açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 15:00:32. #1.13#
SON DAKİKA: Iğdır'da Elektrikli Battaniye Yangını: Ev ve Dükkan Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement