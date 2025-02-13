Iğdır\'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu

Iğdır'da, evinin odunluğunda kurduğu sistemle kaçak akaryakıt sattığı iddia edilen şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde yurda yasa dışı yollarla sokulan akaryakıtı sattığı öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, odunluk bölümünde bulunan tankerin içinde 3 ton 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Kurduğu sistemle akaryakıt sattığı iddiasıyla ekiplerce gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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