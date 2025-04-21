Iğdır'da Kaçak Akaryakıt ve Sigara Operasyonu

Iğdır'da düzenlenen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen akaryakıt, sigara ve alkol ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, Aralık ilçesinde akaryakıt, sigara ve alkol kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

İlçedeki bir adreste çalışma yapan jandarma ekibi, kaçak olduğu belirlenen 1670 litre akaryakıt, 760 paket sigara ve 30 litre alkol ele geçirdi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.