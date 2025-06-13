Iğdır\'da Kayısı Rekoltesi Artıyor

Türkiye'nin en kurak toprakları arasında yer alan Iğdır'da, ilkbahardaki yoğun yağışların etkisiyle bu yıl kayısıda 5 bin ton rekolte artışı hedefleniyor.

Sahip olduğu coğrafi şartları ve iklimi nedeniyle birçok sebze ve meyve türünün üretildiği Iğdır'da kayısı ilk sıralarda yer alıyor.

Kente özgü sofralık kayısı türü olan şalak başta olmak üzere şekerpare ve teberze gibi çeşitlerin de yoğun şekilde üretildiği kentin ekonomisinin büyük bölümünü kayısı sektörü oluşturuyor.

Türkiye'nin en kurak ili olan ve yağış almamasına rağmen geçen yıl 41 bin 645 dönümlük alanda 39 bin 534 ton üretim gerçekleşti. Bu yıl ilkbaharda yoğun yağmur alan kentte, kayısı üretiminde geçen yıla göre 5 bin ton artışla yaklaşık 45 bin ton rekolte elde edilmesi bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde mart ve nisan aylarında gerçekleşen zirai dondan önemli ölçüde etkilenmeyen kentte, bu yıl yaklaşık 500 bin kayısı ağacından hasat yapılacak.

"Şu ana kadar çok şükür dondan zarar görmedik"

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, AA muhabirine, 2025 yılı kayısı hasadının gelecek günlerde başlayacağını söyledi.

Bu yılki üretim rakamlarının yağışlar nedeniyle geçen yıla göre arttığına işaret eden Tingiş, "Doğu'nun Çukurova'sı Iğdır'da bu yıl 40 bin dekarlık alanda kayısı üretimimiz devam etmektedir. Yaklaşık 500 bin ağacımız mevcut, şu ana kadar çok şükür dondan zarar görmedik." dedi.

Ürünlerin Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da ilgi gördüğünü aktaran Tingiş, şunları kaydetti:

"Sofralık olan kayısımızın bu bölgede başta Rusya ile Avrupa ülkeleri olmak üzere satışının yapılması için ihracatçı firmalar tarafından hazırlıklar yapılmış durumdadır. Üreticilerimiz üretsinler. Üretmeye devam ettikleri sürece biz yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bol ve kazançlı bir yıl temenni ediyorum."