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Iğdır'da kaza: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Iğdır'da kaza: 3 kişi yaralandı

Iğdır-Doğubayazıt kara yolunda meydana gelen kazada, 34 MSY 38 plakalı otomobil ile 34 ABE 520 plakalı tır çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Suat C, Oruç E. ve Etaş C. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle güzergahta trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Iğdır\'da kaza: 3 kişi yaralandı
02.01.2024 - 23:51,
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Iğdır'da, iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Iğdır-Doğubayazıt kara yolunda 34 MSY 38 plakalı otomobil ile 34 ABE 520 plakalı tır çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Suat C, Oruç E. ve Etaş C. yaralandı.

Ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle güzergahta trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA
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