Iğdır'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, N.P. Yönetimindeki 76 M 0727 plakalı minibüsle Taşburun köyü mevkisinde karşı şeritten gelen M.E.C. idaresindeki 06 BV 0670 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, minibüsteki 2 kişi ile otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Olay yerine çağrılan ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Iğdır'da Minibüs-Otomobil Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika
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