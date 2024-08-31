Iğdır'da öğretmenin otel odasında ölü bulunması

Iğdır'da bir süredir haber alınamayan öğretmenin otel odasında cesedi bulundu.
Iğdır Öğretmenevinde müdür yardımcısı olarak görev yapan M.A'dan 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
M.A'nın kaldığı belirlenen otelde arama yapan ekipler, öğretmeni odasında hareketsiz halde buldu.
M.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Öğretmenin cesedi, otopsi için Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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