Iğdır'da öğretmenin otel odasında ölü bulunması - Son Dakika
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Iğdır'da öğretmenin otel odasında ölü bulunması

Iğdır Öğretmenevinde müdür yardımcısı olarak görev yapan M.A'dan 3 gündür haber alınamayan yakınları, durumu polise bildirdi. M.A'nın kaldığı otelde arama yapan ekipler, öğretmenin hareketsiz halde bulundu. Hayatını kaybettiği belirlenen öğretmenin cesedi, otopsi için Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

31.08.2024 18:46
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Iğdır'da bir süredir haber alınamayan öğretmenin otel odasında cesedi bulundu.

Iğdır Öğretmenevinde müdür yardımcısı olarak görev yapan M.A'dan 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

M.A'nın kaldığı belirlenen otelde arama yapan ekipler, öğretmeni odasında hareketsiz halde buldu.

M.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Öğretmenin cesedi, otopsi için Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Iğdır'da öğretmenin otel odasında ölü bulunması - Son Dakika

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