Iğdır'da Okullara Hava Nedeniyle Ara

Iğdır'da bazı köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimli bölgelerinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlimiz merkezine bağlı Kervansaray, Taşlıca, Pınarbaşı, Mezra, Zor, Aliköçek, Alibeyköy ve Gürpınar köylerindeki ilk ve orta dereceli okullarda olumsuz hava koşulları sebebiyle 26 Şubat Çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir."
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