Iğdır\'da Sahte İçki Operasyonu

Iğdır'da sahte içki satan 2 iş yeri sahibi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte ve kaçak içki satanlara yönelik 15 iş yerini denetledi.
Yapılan denetimlerde 2 iş yerinde 22 şişe sahte ve 13 şişe yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen alkollü içecek ele geçirildi.
Söz konusu 2 işletmenin sahipleri gözaltına alındı.???????
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