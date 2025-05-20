Iğdır'da Sulama Kanalları Temizleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Iğdır'da Sulama Kanalları Temizleniyor

Iğdır'da 35 yıl önce yapılan sulama kanalları temizlenerek tarımsal verimlilik artırılacak.

20.05.2025 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DOĞU'nun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da, 35 yıl önce yapılan sulama ve tahliye kanalları temizleniyor. AK Parti Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, bu çalışmanın tarımsal verimliliği büyük oranda artıracağını söyledi.

Türkiye'nin en doğusunda ve önemli bir kültür kavşağında yer alan kent, verimli toprakları nedeniyle 'Doğu'nun Çukurova'sı' olarak anılıyor. Pirinç ve pamuğun yetiştiği, yıllık 50 bin ton kayısı üretimi ile Türkiye'nin önemli merkezlerinden olan Iğdır'da, Devlet Su İşleri (DSİ) 24'üncü Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 242'nci Iğdır Şube Müdürlüğü ekipleri 100'den fazla iş makinesiyle 35 yıl önce yapılan 1800 kilometrelik sulama ve tahliye kanallarını temizliyor.

AK Parti Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, bu çalışmanın tarımsal verimliliği büyük oranda artıracağını söyledi. Ayaz, İklimi ve coğrafi koşullarıyla birçok tarım ürününün yetiştirildiği, Doğu'nun Çukurova'sı olarak anılan Iğdır'a bereket taşıyan sulama kanallarında 8 ay önce başlatılan temizlik çalışmaların yüzde 70'i tamamlandı. Tarımsal sulama sorununu kalıcı olarak çözmek adına Tuzluca Depolama Barajı'nın yapımı için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Tuzluca Barajı'nın ihalesi yapıldı. Ancak barajın tamamlanması 3-4 yıl süreceği için bu sürede çiftçimizin mağdur olmaması adına alternatif çözümler geliştirdik. 200'e yakın su sondajı yapıldı. Fakat bunların da yeterli olmayacağını görünce, 35 yıl önce yapılan sulama ve tahliye kanallarının temizlenmesine yoğunlaştık diye konuştu.

Kentin verimli arazileri ve iklimiyle tarımda ön plana çıkan bir şehir olduğunu hatırlatan Ali Kemal Ayaz, Sulama sorunu nedeniyle yılda 2-3 mahsul alınabilecek topraklarımızdan, 1 mahsulü dahi zor alır duruma gelmiştik. Kanal hatlarını adeta bir anjiyo gibi temizliyoruz. Önümüzdeki yıllarda Tuzluca Barajı da devreye girdiğinde, Iğdır yılda 3-4 verim alarak, Türkiye'nin tarımda öncü illerinden biri olacak" ifadelerini kullandı. DSİ işçilerine, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz ve Vali Ercan Turan'a teşekkür eden Ayaz, bu çalışmaların Iğdırlı çiftçileri şaha kaldıracağını söyledi.

Kaynak: DHA

AK Parti, Politika, Ekonomi, Güncel, Çevre, Tarım, Iğdır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır'da Sulama Kanalları Temizleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BM: Gazze’deki evlerin yüzde 92’si İsrail saldırılarında hasar gördü BM: Gazze'deki evlerin yüzde 92'si İsrail saldırılarında hasar gördü
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
Erman Toroğlu’ndan Acun Ilıcalı’nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok Erman Toroğlu'ndan Acun Ilıcalı'nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok
Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak
Deprem sonrası ülkesine gitmişti Tanzanyalı Ramazan geri döndü Deprem sonrası ülkesine gitmişti! Tanzanyalı Ramazan geri döndü
Kanser teşhisi konulan Joe Biden’dan ilk mesaj Kanser teşhisi konulan Joe Biden'dan ilk mesaj
Kalça kemiği kırılan Yeşilçam’ın usta ismi Ahmet Mekin’den haber var Kalça kemiği kırılan Yeşilçam'ın usta ismi Ahmet Mekin'den haber var
Trump ile Putin telefonda ateşkesi görüştü Trump ile Putin telefonda ateşkesi görüştü
Nihat Kahveci Galatasaray’ın rakiplerine göre başarısının büyük sırrını açıkladı Nihat Kahveci Galatasaray'ın rakiplerine göre başarısının büyük sırrını açıkladı
Dursun Özbek kötü haberi verdi: Takımdan gitmek istiyor Dursun Özbek kötü haberi verdi: Takımdan gitmek istiyor
Çağdaş Atan ve Burak Yılmaz arasında kriz Özrünü kabul etmedi Çağdaş Atan ve Burak Yılmaz arasında kriz! Özrünü kabul etmedi

13:43
Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın paylaşımlarına Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur’dan sert tepki
Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın paylaşımlarına Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'dan sert tepki
13:32
Avrupa Birliği, Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırıyor
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırıyor
12:48
Listede en tepedeler İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
11:36
Bahçeli’nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt
Bahçeli'nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt
11:30
İspanya’da mobil şebekeler çöktü
İspanya'da mobil şebekeler çöktü
19:26
Duyanlar akıl sır erdiremedi Şampiyon kulübe başkan adayı çıkmadı
Duyanlar akıl sır erdiremedi! Şampiyon kulübe başkan adayı çıkmadı
19:09
Miras anlaşmazlığında yengesini öldürdü, ifadesi pes dedirtti: Ukala ukala konuştu
Miras anlaşmazlığında yengesini öldürdü, ifadesi pes dedirtti: Ukala ukala konuştu
19:09
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu
19:09
Abdullah Kavukcu, Galatasaray’da Muslera’dan sonra bir ayrılığı daha açıkladı
Abdullah Kavukcu, Galatasaray'da Muslera'dan sonra bir ayrılığı daha açıkladı
18:59
İngiliz devi Arsenal, Filistin’e destek olan 22 yıllık çalışanını düşünmeden kovdu
İngiliz devi Arsenal, Filistin'e destek olan 22 yıllık çalışanını düşünmeden kovdu
18:51
Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan’ın ’Pontus’ açıklamalarına çok sert tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın 'Pontus' açıklamalarına çok sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 14:06:33. #7.13#
SON DAKİKA: Iğdır'da Sulama Kanalları Temizleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.