Iğdır\'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Iğdır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir zanlıyı takibe aldı.
Şüphelinin aracını durdurup arama yapan ekipler, Bizans dönemine ait 201 altın sikke ele geçirdi.
Ekiplerce zanlı gözaltına alındı, sikkelere el konuldu.
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