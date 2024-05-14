Iğdır'da yağış sonrası vatandaşlar kaçacak yer aradı

Güncel

Iğdır'da yağan yağış sonrası vatandaşlar kaçacak yer aradı

IĞDIR - Iğdır'da yaklaşık 10 gündür etkili olan yağış ile birlikte vatandaşlar ne yapacağına şaşırırken sokaklar göle döndü.

Sahip olduğu coğrafi konumu ve iklim şartları ile "Doğunun Çukurova'sı" olarak bilinen Iğdır'da hava durumu belirsizliği devam ediyor. 10 günden fazladır şehirde etkili olan yağış vatandaşı da şaşırttı. Vatandaşlar sabah saatlerinde güneşe aldanarak kısa kol elbiseler ile çarşıya çıkarken gün içinde herhangi bir zaman diliminde sağanak yağış başlayarak etrafı göle çeviriyor. Çoğu vatandaşlar da bu yağışlara hazırlıksız yakalanıyor.

Iğdır'da yağışların aniden başlaması ile esnaf olarak zor günler yaşadıklarını ama yağmurun yağmasına sevindiklerini belirten Sadık Karayaluk; "10 güne yakındır durmadan yağmur yağıyor. Sabah gelip malzemelerimizi çıkarıyoruz birden yağmur başlayınca tekrar malzemelerimizi toplamak zorunda kalıyoruz. Yağmur yağması büyük bir nimettir. Yağmur yağmadığı bir yerde bereket olmaz. Yağmurun yağması hepimiz için iyidir" dedi.