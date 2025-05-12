Iğdır'da yeni kuş türü: Yeşil ağaçkakan - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Iğdır'da yeni kuş türü: Yeşil ağaçkakan

Iğdır'da yeşil ağaçkakan ile kuş türü sayısı 349'a yükseldi, KuzeyDoğa'nın çalışmaları devam ediyor.

12.05.2025 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da kaydedilen kuş türü sayısı, yeşil ağaçkakan ile 349'a çıktı

Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyündeki Aras Kuş Cenneti'nde Kuzey Doğa Derneğinin sürdürdüğü kuş halkalama çalışmaları devam ediyor.

Dernekçe bugüne kadar sürdürülen çalışmalarda Aras Kuş Cenneti'nde 316, kent genelinde ise 348 türün yaşadığı tespit edildi.

Kurulan kuş yakalama ağlarına, Karadeniz'de görülen fakat daha önce Iğdır'da hiç kaydı olmayan yeşil ağaçkakan (Picus viridis) takıldı.

KuzeyDoğa ekibi, kuşu halkalayıp gerekli verileri kayıt altına aldıktan sonra doğal ortamına bıraktı.

Türkiye'nin en kurak ve orman sayısı düşük şehri olan Iğdır'da, ormanlık alanlarda yaşamasıyla bilinen yeşil ağaçkakanın görülmesi de şaşırttı. Yeşil ağaçkakan ile kent genelindeki kuş türü sayısı 349'a, Aras Kuş Cenneti'ndeki kuş türü sayısı ise 317'ye yükseldi.

"Sezon itibarıyla 98 türden 3 bin 600 kuşu halkaladık"

KuzeyDoğa Derneği Başkanı, Utah ve Koç üniversiteleri öğretim üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, AA muhabirine, Aras Kuş Cenneti'nin son derece önemli bir doğal zenginlik olduğunu söyledi.

Bölgede yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Şekercioğlu, "(2006'dan bu yana) KuzeyDoğa ekibi ve gönüllülerimizle 180 binden fazla kuşu halkaladık. Bu sezondan sonra bu 190 bine yaklaşacak. Sezon itibarıyla 98 türden 3 bin 600 kuşu halkaladık." dedi.

İlkbahar halkalama sezonunun devam ettiğini ve ekiplerin hummalı çalışma yürüttüğünü anlatan Şekercioğlu, şunları söyledi:

"Bu sezonun en güzel haberi Iğdır ili ve Aras Kuş Cenneti için ilk kez yakaladığımız yeşil ağaçkakan oldu. Türkiye'de özellikle geniş yapraklı ormanlarda, daha nemli bölgelerde, İstanbul dahil Karadeniz ormanlarında düzenli, bol görünen bir tür olmasına rağmen buradaki kurak Iğdır ikliminde şimdiye kadar hiç kaydedilmemiş bir türdü. Iğdır iline yeni bir tür olarak yeşil ağaçkakanı yakaladık ve halkaladık. Aras Nehri Kuş Cenneti'nin 317. kuş türü oldu."

Kaynak: AA

Güncel, Yaşam, Dünya, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır'da yeni kuş türü: Yeşil ağaçkakan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Ankara’da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti Ankara'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Sacha Boey Bayern Münih’in şampiyonluk kutlamasına “Haram“ diyerek tepki gösterdi Sacha Boey Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına "Haram" diyerek tepki gösterdi
O Ses Türkiye’de final heyecanı Şampiyon belli oldu O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
Transferde ilk bombayı patlatıyorlar 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Transferde ilk bombayı patlatıyorlar! 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor

21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
21:00
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
20:43
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
19:01
PKK’nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
16:51
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK’nın silah bırakmasına karşı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
09:29
Türkan Şoray’ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
Türkan Şoray'ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
09:28
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
09:23
PKK’nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?
09:17
Atılan manşetleri görmeniz lazım İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler’i fena haşladı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
09:06
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
09:02
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
08:59
İstanbul Kağıthane’deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
İstanbul Kağıthane'deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 23:38:22. #7.11#
SON DAKİKA: Iğdır'da yeni kuş türü: Yeşil ağaçkakan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.