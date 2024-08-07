Iğdır Valisi Ercan Turan: 15 operasyonda terör örgütüne ait sığınaklar kontrol edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Iğdır Valisi Ercan Turan: 15 operasyonda terör örgütüne ait sığınaklar kontrol edildi

Iğdır Valisi Ercan Turan, haziran ayında gerçekleştirilen 15 operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarına ait muhtemel sığınak, mağara ve barınma alanlarının kontrol edildiğini söyledi. Turan, güvenlik güçlerinin haziran ayındaki çalışmalarını anlattı ve terörle mücadele operasyonlarının sürdüğünü belirtti.

07.08.2024 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır Valisi Ercan Turan, haziran ayında gerçekleştirilen 15 operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarına ait muhtemel sığınak, mağara ve barınma alanlarının kontrol edildiğini söyledi.

Turan, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök ve İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya ile Valilikte düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda, güvenlik güçlerinin haziran ayındaki çalışmalarını anlattı.

Bir aylık süreçte, çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen 51 kişinin tutuklanarak cezaevine teslim edildiğini dile getiren Turan, 37 düzensiz göçmenin yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildiğini, 1'i yabancı uyruklu 5 göçmen kaçakçısının da gözaltına alındığını bildirdi.

Turan, terörle mücadele operasyonlarının hız kesmeden sürdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Terörle mücadele kapsamında 14 küçük, 1 orta çapta olmak üzere toplam 15 operasyon icra edilerek bölücü terör örgütü mensuplarına ait muhtemel sığınak, mağara ve barınma alanları kontrol edilmiştir. Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda da 4 şahıs hakkında adli işlem yapılmış, şüphelilerin il dışı ve yurtdışında olmaları sebebiyle haklarında yakalama kararı çıkarılması sağlanmıştır. Terör suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan 2 şahıs yakalanmış, sevk edildikleri makamlarca ifadelerinin alınması üzerine serbest bırakılmıştır. "

Narkotik suçlarla mücadelenin ise tüm hızıyla sürdüğünü vurgulayan Turan, adli makamlara intikal ettirilen 8 şüpheliden 7'sinin tutuklanarak cezaevine teslim edildiğini belirtti.

Uygulamalarda ise 107 bin 640 kişi ile 36 bin 958 aracın sorgulandığını ifade eden Turan, bu çalışmalarda kayıp şahıs olarak aranan 15 kişinin bulunduğunu, yoklama kaçağı olan 230 kişinin tespit edildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ercan Turan, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır Valisi Ercan Turan: 15 operasyonda terör örgütüne ait sığınaklar kontrol edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:13 Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken “Siri“ sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
16:07 Aydın, Muğla ve Balıkesir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine ulaştı Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
10:03 Mehmet Şimşek’ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum Mehmet Şimşek'ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum
09:23 Beyaz Saray’ı çıldırtan telefon İsrail, Haniye’yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş Beyaz Saray'ı çıldırtan telefon! İsrail, Haniye'yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş
09:02 Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu
08:30 Canlı yayında telefonundaki WhatsApp’ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti Canlı yayında telefonundaki WhatsApp'ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti
08:02 Kızı Zehra’dan bile küçük Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi Kızı Zehra'dan bile küçük! Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 21:38:21. #1.12#
SON DAKİKA: Iğdır Valisi Ercan Turan: 15 operasyonda terör örgütüne ait sığınaklar kontrol edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement