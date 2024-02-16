Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, köy çocuklarına satranç takımı hediye etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, köy çocuklarına satranç takımı hediye etti

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, köy çocuklarına satranç takımı hediye etti

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, Enginalan köyündeki bir mahallede çocuklara satranç takımı hediye etti. Turan, çocukların satranca ilgisi üzerine bir bahçede bir araya gelerek çocuklarla satranç oynadı. Vali Turan, satrancın yaygınlaşması için tüm ev ziyaretlerinde çocuklara satranç takımı hediye edeceklerini belirtti.

16.02.2024 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, satranç takımı hediye ettiği köy çocuklarıyla oyun oynadı.

Ev ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Turan, Enginalan köyündeki bir mahallede çocuklara satranç takımı hediye etti.

Çocukların satranca ilgisini öğrenen Turan, bir bahçede bir araya geldiği çocuklarla satranç oynadı.

Vali Turan, satrancın yaygınlaşması için tüm ev ziyaretlerinde çocuklara satranç takımı hediye edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA

Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, köy çocuklarına satranç takımı hediye etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2024 14:33:39. #1.13#
SON DAKİKA: Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, köy çocuklarına satranç takımı hediye etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement