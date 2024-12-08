İğneada Kara Yolunda Asfaltlama Devam Ediyor - Son Dakika
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İğneada Kara Yolunda Asfaltlama Devam Ediyor

Demirköy-İğneada kara yolunda asfaltlama çalışmaları sürüyor, 12.5 km’lik kısmı tamamlandı.

08.12.2024 16:18
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Demirköy-İğneada kara yolunda, asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

İğneada Belediye Başkanı Altuğ Erdem, yaptığı açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğünce Demirköy-İğneada kara yolunda yürütülen çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Yolun 12,5 kilometrelik kısmının tamamlandığını ifade eden Erdem, yol kenarı bariyer montajı ile trafik işaret ve tabela montaj işlemlerinin ardından trafiğe açıldığını söyledi.

Karadeniz'e sahili bulunan, Türkiye'nin ve Avrupa'nın kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük longoz ormanına sahip İğneada beldesinin özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradığını aktaran Erdem, kara yolu ulaşımının da çok önemli olduğunu kaydetti.

Kara yolunun etaplar halinde tamamlanacağını dile getiren Erdem, "Artık İğneadamıza yolculuk daha konforlu ve güvenli olacak. Yapımı tamamlanan yeni yol sayesinde ulaşım daha hızlı bir hale geldi. Bölge turizmine ve günlük yaşama katkı sağlayacak. Beldemize hayırlısı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

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