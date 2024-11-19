İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Destek

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Araban Kaymakamlığı, ihtiyaç sahibi ailelerin lisans öğrencisi çocuklarına 7 bin 500 lira eğitim yardımda bulundu.

Kaymakam Özgür İşçimen, yaptığı açıklamada, öğrencilerin e-devlet üzerinden başvuru yaptığını ve ödemelerin yapıldığını söyledi.

İhtiyaç sahibi ailelere desteklerin devam ettiğini aktaran İşçimen, şunları kaydetti:

"Vakfımızın imkanları ölçüsünde maddi desteğe ihtiyacı olan ihtiyaç sahibi ailelerimizin üniversite öğrencisi çocuklarına eğitim desteklerimizi sürdürüyoruz. İmkanlarımızı eğitim ve öğretim için seferber ediyoruz. Yeter ki öğrencilerimiz devletine, milletine faydalı bireyler olsunlar. İhtiyaç sahibi ailelerimizin üniversite okuyan ve maddi sıkıntı çeken öğrencilerimize vakfımızın imkanları ölçüsünde bugüne kadar hep destek olduk ve olmaya da devam edeceğiz."