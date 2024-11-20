İkinci Bahar Kıraathaneleri Ümraniye\'de

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Ümraniye'de açılan "İkinci Bahar Kıraathaneleri", uygun fiyatları nedeniyle ilçe sakinlerince sıklıkla tercih ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atatürk ile Cemil Meriç mahallelerinde hizmete açılan kıraathaneler, her yaştan bireylerin tercih ettiği sosyal tesisler haline geldi.

Çoğunlukla 65 yaş ve üzeri vatandaşların gittiği kıraathaneler, sakin ve dostane atmosferiyle öne çıkıyor. Burası aynı zamanda uygun fiyatlı içecekleri ve atıştırmalık çeşitleriyle de ziyaretçilerini memnun ediyor.

Tatlılar ve poğaçaların yanı sıra soğuk ve sıcak meşrubatların da tüketilebildiği kıraathanede, çay 4 lirayken Türk kahvesi ise 20 liradan satışa sunuluyor.

İlçe sakinlerine huzurlu bir sosyalleşme ortamı sunan kıraathaneler, saat 08.00'den akşam 22.00'ye kadar hizmet veriyor.