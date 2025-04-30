İklim Değişikliği İçin Karar Destek Sistemi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında geliştirilen "Karar Destek Sistemi" sayesinde verimli ve kaliteli tarım yapılabileceğini söyledi.

Konukcu, Avrupa Birliği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteklediği "TR21 Trakya Bölgesi'ndeki İklim Değişimine Uyum İçin Nötr Bozulumu (İklimTrak)" Projesi kapsamında kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda sunum yaptı.

Projede çiftçilere yönelik önemli çıktılar elde edildiğini vurgulayan Konukcu, "Bunlardan en önemlisi Karar Destek Sistemi. Bu sistem, üreticilere tarım teknikleri, arazi kullanımı ve toprak tahribatının önlenmesine yönelik rehberlik ediyor. İklim değişikliği ve yanlış arazi kullanımı nedeniyle arazilerin verim potansiyeli azalıyor. Bu durumu önlemek için arazilerin sürekli izlenmesi gerekiyor" dedi.

Konukcu, sistemin internet üzerinden veya mobil uygulama yoluyla kullanılabildiğini, çiftçilerin arazilerinin verim durumunu ve tahribat riskini görüntüleyebildiğini aktardı.

2050 yılına dair öngörüler sunuluyor

Konukcu, sistemin sunduğu öngörüler sayesinde çiftçilerin geleceğe dönük tedbirler alabildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çiftçiler bu sistemle aynı zamanda tarlasındaki tahribatı, verimi ve gidişatın nasıl olduğunu görebiliyor. 2050 yılında çiftçiler tarlasının ne durumda olacağını öğrenebiliyor. Örneğin, toprağın organik madde ihtiyacı varsa öneri olarak 'organik madde miktarını artır', 'koruyucu bitki ek', 'toprak işlemeni değiştir' gibi uyarılar alıyor. Bu yazılım sayesinde daha bilinçli ve sürdürülebilir bir üretim mümkün."

İklimTrak Projesi kapsamında Trakya genelinde 700 çiftçiye eğitim verdiklerini anlatan Konukcu, sistemi tüm çiftçilerin kullanımına sunmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığına devretmeyi hedeflediklerini söyledi.

-"3,5 milyon dekarda üretim yapılıyor"

Toplantıya katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt da Trakya'nın tarımsal üretim açısından stratejik bir konuma sahip olduğunu belirtti.

Bölgede işlenen tarım arazisinin 3 milyon 500 bin dekar olduğunu ifade eden Bayazıt, " Çeltik, ayçiçeği, buğday ve kanola başlıca ürünlerimiz. Hayvancılıkta da ciddi bir potansiyelimiz var. Üretimin daha verimli yapılabilmesi için çiftçimizi bilgilendirmeyi ve desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Fatih Konukcu çiftçilerin sorularını yanıtladı.