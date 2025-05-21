İklim Değişikliği Ormanları Yakıyor

İklim değişikliğinin tetiklediği yangınlar, 2024'te dünya genelindeki orman tahribatını şimdiye dek kaydedilen en yüksek seviyeye taşıdı.

Maryland Üniversitesinin yürüttüğü ve "Global Forest Watch"ta paylaşılan verilere göre, küresel orman kaybı, yangınlardaki artışın da etkisiyle 2024'te rekor seviyeye yükseldi.

Tropikal el değmemiş ormanlardaki kayıp, 2023'e kıyasla yaklaşık iki kat artarak 6,7 milyon hektara ulaştı.

2024'te ilk kez orman kaybının başlıca nedeni tarım değil, yangınlar oldu. İklim değişikliğinin körüklediği yangınlar, toplam orman kaybının neredeyse yarısını oluşturdu.

4,1 gigaton sera gazı salgılanmasına yol açan yangınlar, hava yolu seyahatlerinin neden olduğu emisyonun dört katından fazlasını atmosfere yaydı.

Yangınlar, hava kalitesini düşürdü, su kaynaklarını tahrip etti ve milyonlarca insanın geçim kaynağını tehlikeye attı.

Dünya genelinde ormanlık alan kaybı, 2023'te yüzde 5 artarak neredeyse İtalya'nın yüzölçümüne denk gelen 30 milyon hektara ulaşmıştı.

Global Forest Watch'ın eş direktörü araştırmacı Elizabeth Goldman, "Bu, küresel bir kırmızı alarmdır." ifadesini kullanarak kolektif eylem çağrısı yaptı.