Ilgaz'da Orman Yangını Kontrol Altında

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün saat 19.09'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Ilgaz Çeltikbaşı mevkisinde duman görüldüğü ihbarı üzerine ekiplerin hızla harekete geçerek saat 19.24'te yangına müdahale gerçekleştirdiği belirtildi.

Yangına 2 helikopter, 36 arazöz, 20 su tankeri, 36 pikap ile birer amfibik araç, greyder ve dozer olmak üzere toplam 98 araç ve 412 personelle müdahale edildiği anlatılan açıklamada, "Havadan ve karadan sürdürülen aralıksız müdahale neticesinde yangın kısmen kontrol altına alınmış, ilerleyişi durdurulmuş ve bölgedeki risk en aza indirilmiştir. Şu anda soğutma çalışmaları aralıksız olarak devam etmektedir. Yangın söndürme çalışmalarında Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi, itfaiye, jandarma, emniyet, belediye ekipleri ve sivil toplum kuruluşları görev almıştır. Yangının çevre yerleşim alanlarına ve doğal yaşama daha fazla zarar vermemesi için alan kontrolü ve güvenlik önlemleri titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Aynı bölgede 5 gün önce çıkan yangın, ekipler tarafından 7 saat süren çalışmanın ardından söndürülmüştü.