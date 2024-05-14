Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda karla bürünen manzara havadan kaydedildi - Son Dakika
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Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda karla bürünen manzara havadan kaydedildi

Ilgaz Dağı Milli Parkı\'nda karla bürünen manzara havadan kaydedildi

Kastamonu'da bulunan Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı sonucu oluşan manzaralar havadan kaydedildi. Ilgaz Kayak Merkezi ve Yurduntepe Kayak Merkezi'nde de etkili olan kar yağışı, parkın zengin orman yapısı ve yaban hayatıyla birleşerek beyaz bir görüntü oluşturdu. Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı ve ormanlık alanlarla birleşen kar manzaraları dron ile görüntülendi.

14.05.2024 12:07
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Kastamonu'da Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda karın oluşturduğu manzara, havadan kaydedildi.

Kar yağışı, tüneller bölgesi ile Ilgaz Kayak Merkezi ve Yurduntepe Kayak Merkezi'nde etkili oldu.

Zengin orman yapısı ve yaban hayatı çeşitliliğiyle ön plana çıkan Ilgaz Dağı Milli Parkı, mayıs ayında yağan karla beyaza büründü.

Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu Ilgaz Dağı'nda seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.

Ormanlık alanların karla buluşması, dron ile görüntülendi.

Kaynak: AA

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