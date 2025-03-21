Kastamonu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor: Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı

KASTAMONU - Kastamonu- Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı devam ediyor. Dağdaki kayak merkezlerinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışıyla birlikte Kastamonu ve Çankırı sınırında bulunan, Kastamonu şehir merkezine 45 kilometre uzaklıkta yer alan Ilgaz Dağı'ndaki kayak pistleri de beyaza büründü. "Ilgaz, sen Anadolu'nun yüce bir dağısın" dizeleriyle adına türküler yazılan, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı yoğunlaştı. Kar yağışı ile birlikte etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi 60 metreye kadar düştü.

Ayrıca Ilgaz Dağı'nda yer alan Yurduntepe Kayak Merkezi'nde pistlerde kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışı ile birlikte Batı Karadeniz Bölgesi'nin en uzun pist ve telesiyejine sahip Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezinde hafta sonu pistlerin açılması bekleniyor.

Öte yandan, Ilgaz Dağı ile birlikte Kastamonu şehir merkezini, Çatalzeytin-Bozkurt- Abana ilçelerine bağlayan Yaralıgöz Dağı ile Küre-İnebolu- Doğanyurt ilçelerine bağlayan Masruf Geçidi ve Küre Dağlarında da kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışının etkili olduğu Küre ilçesinde taşımalı eğitime, 1 gün süreyle ara verildi.

"Kar yağışıyla birlikte Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığının 50 santimetreyi geçmesini bekliyoruz"

Kar yağışının Ilgaz Dağı'nda etkili olduğunu söyleyen Kastamonu İl Özel İdaresi Yurduntepe Kayak Merkezi'nde görevli Ramazan Abdiş, "Kar yağışı, Ilgaz Dağı'nda yoğun ve ağır bir şekilde devam ediyor. Mart sonunda kayak merkezinde bir kar yağışı bekliyorduk. Pistlerimiz elverdiği taktirde öğleden sonra kontrolleri yapıldıktan sonra açık olup olmayacağı kamuoyuna bilgilendirmesi yapılacak. Ilgaz Dağı'nda kar yağışı Şubat ve Mart aylarında daha güzel oluyor. Türkiye'de kristal kar dediğimiz kar taneleri mevcut Ilgaz Dağı'nda, aynı şekilde Türkiye'de sadece Sarıkamış'ta kristal kar yağar. Ilgaz Dağı'nda kayak merkezinde kristal kar şeklinde yağmaktadır. Kar kalitesi Mart ayının sonuna kadar iyi olup ortalama sezon da Nisan ayının ortalarına kadar devam etmektedir" dedi.

Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezinde pistlerde kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığını belirten Abdiş, "Şu anda Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezinde bulunan pistlerde 40 santimetre civarında bir kar vardır. Fakat kar yağışı halen devam ediyor, bu yağışla birlikte Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 50 santimetreyi geçmesini bekliyoruz" diye konuştu.