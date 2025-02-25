İlk Türk Kadın Pilot A380 Kaptanı - Son Dakika
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İlk Türk Kadın Pilot A380 Kaptanı

Gökçe Kübra Yıldırım, A380'de kaptan pilot koltuğuna oturan ilk Türk kadın oldu.

25.02.2025 23:16
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Gökçe Kübra Yıldırım, dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'de kaptan pilot koltuğuna oturan ilk Türk kadın pilot oldu.

Türk kadınlarının gökyüzündeki başarılarına bir yenisi eklendi.

Dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'de ikinci pilot olarak görev yapan Yıldırım, kaptan pilot koltuğuna oturdu.

Türk Hava Yollarının (THY) uçak bakım şirketi THY Teknik'te staj yaparak mesleki kariyerine başlayan Yıldırım, aldığı eğitimlerin ardından THY'nin Airbus filosunda ikinci pilot olarak göreve başladı.

Kariyerine Dubai'deki bir hava yolu şirketinde devam eden Yıldırım, burada dünyanın en büyük yolcu uçağı olan A380'de uzun yıllar ikinci pilot olarak görev yaptı.

Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, dünyanın en büyük yolcu uçağı olan çift katlı A380'de kaptan pilot koltuğuna oturan ilk Türk kadın pilot olduğunu duyurdu.

Duygularını paylaşan Yıldırım, "Yaklaşık 12 yıl önce başladığım bu yolculuk, bugün beni kaptanlık noktasına taşıdı. Her bir adım, her zorluk, her başarı bana çok şey kattı. Bu meslek, sadece bir iş değil, hayatımın parçası oldu. Bugün burada olmamı sağlayan, destekleyen, hep arkamda olan herkese teşekkür ederim. Artık resmi olarak Airbus A380 kaptanıyım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İlk Türk Kadın Pilot A380 Kaptanı - Son Dakika

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