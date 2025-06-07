İlkadım\'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getiren ve torbacılık yöntemiyle satanlara yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, R.A'nın (32) ikametine düzenledikleri operasyonda, 600 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.
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