ABD'nin Illinois eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), Illinois eyaletindeki uçak kazasına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, tek motorlu Cessna C180G tipi uçağın yerel saatle 10.00 civarı elektrik hatlarına çarparak düştüğü bildirildi. Kazada uçakta bulunan 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Son Dakika › Güncel › ABD'de uçak kazası: 4 ölü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?