İmamoğlu: Bu kadar zemini olmayan başka bir dava var mı? - Son Dakika
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İmamoğlu: Bu kadar zemini olmayan başka bir dava var mı?

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan davaya ilişkin açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, adaletsizlik ve hukuksuzluk yaşandığını belirterek, yargının adaletli bir karar vermesini umduğunu söyledi.

20.08.2024 14:25  Güncelleme: 14:31
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(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,  "İstinaf mahkemesinin sizinle ilgili kararı onadığı ve siyasi yasak getirileceğine dair bazı haberler ortaya saçıldı. Bu iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz" şeklindeki soruya "Yargı tarihinde bu kadar zemini olmayan, utanç verici başka dava var mıdır bilmiyorum. Çokça adaletsizlik, hukuksuzluk yaşanıyor ama bu dava bile değil. Umarım burada yargı adaletli bir karar verir. Hem bize hem milletimize güzel bir mesaj çıkar. Boşu boşuna siyasetin malzemesi haline gelmeyiz" yanıtını verdi.

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği'nde tebrik ziyaretlerini kabul etti. İmamoğlu, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşecek olan Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı'na katılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Böyle bir dava olmaz"

İmamoğlu, hakkında açılan davaya ilişkin bir gazetecinin, "İstinaf mahkemesinin sizinle ilgili kararı onadığına ve siyasi yasak getirileceğine dair bazı haberler ortaya saçıldı. Bu iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusunu şöyle yanıtladı:

"Yargı tarihinde bu kadar zemini olmayan, utanç verici başka dava var mıdır? Bilmiyorum. Çokça adaletsizlik, hukuksuzluk yaşanıyor ama bu dava bile değil. Ama takip ediyoruz İstinaf'ın sürecini. Sonuçta dosya İstinaf'ta. Alt mahkemenin kararı var. İstinaftaki karara göre üst mahkemesi var, başka şeyler var. Umarım burada yargı adaletli bir karar verir. Hem bize hem milletimize güzel bir mesaj çıkar. Boşu boşuna siyasetin malzemesi haline gelmeyiz. Siyaseten Ekrem İmamoğlu kazançlı, zararlı çıktı meselesi konuşmuyorum bile. Ülkemiz kazansın. Ülkemizin kazanması için de adalet işlesin. Böyle bir dava olmaz. Umarım hızlıca karar çıkar."

İmamoğlu: Bu kadar zemini olmayan başka bir dava var mı?
Kaynak: ANKA

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