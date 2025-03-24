İmamoğlu Eylemlerine Katılan 25 Kişiden 3'ü Tutuklanamadı - Son Dakika
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İmamoğlu Eylemlerine Katılan 25 Kişiden 3'ü Tutuklanamadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan eylemlere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 25 kişiden 3'ü tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, tutuklama taleplerini reddederek adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

24.03.2025 16:50  Güncelleme: 18:25
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Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan eylemlere katıldıkları gerekçesiyle 22 Mart'ta sabah saatlerinde evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 25 kişiden 3'ü tutuklama, 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklama talebini reddettiği 3 kişi hakkında ev hapsi, 22 kişi hakkında da karakola imza verme adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verdi.

Ankara'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalarda Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan eylemlere katıldıkları gerekçesiyle Ankara'da 25 kişi, 22 Mart'ta sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Gözaltındaki 25 kişinin dün Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde ifadeleri alındı. "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan hakkında soruşturma açılan 25 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi.

3 kişi hakkında tutuklama istemi

Savcılık, 25 kişiden 3'ünü tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk ederken, 4 kişi içinde ev hapsi şeklinde, geri kalan 18 kişi için ise yurt dışına çıma ve karakola imza verme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi.

Sulh Ceza Hakimliği, 18 kişinin, haftanın her cumartesi ve pazar günleri saat 19.00-24.00 arasında karakola imza vermek ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verdi.

Hakimlik, savcılığın 4 kişi hakkında ev hapsi talebini reddetti, bu kişiler hakkında yurt dışına çıkma yasağı ve her cuma, cumartesi ve pazar günleri saat 19.00-24.00 arasında imza atmak suretiyle adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Tutuklama taleplerini de reddeden Hakimlik, bu 3 kişi hakkında da ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu Eylemlerine Katılan 25 Kişiden 3'ü Tutuklanamadı - Son Dakika

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