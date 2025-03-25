İmamoğlu'na Destek Mitingi

(İSTANBUL) - Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Saraçhane'de düzenlenen mitingin görüntülerini paylaşarak, "Umut burada!" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren yüz binlerce vatandaş Saraçhane'de bir araya geldi. Mitingin ardından Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından Saraçhane'nin görüntülerinin yer aldığı bir video paylaşıldı ve "Umut burada!" notu düşüldü.