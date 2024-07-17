İmamoğlu\'na yapılan taşlı saldırı davasında karar çıktı

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ORHAN BOZKURT

(ERZURUM)- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'na Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Erzurum'da düzenlenen mitingde yapılan taşlı saldırıyla ilgili açılan davada karar çıktı. Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada yargılanan 28 sanık hakkında ayrı ayrı 'kasten yaralamaya teşebbüs suçundan' 6'şar ay hapis cezası verdi. Cezalar hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kapsamında ertelendi.

Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya bazı sanıklar ve avukatları ile müşteki avukatları katıldı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katılan Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere müşteki avukatları, savcının mütaalasına katılmadıklarını belirttiler.

Olay günü Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nün gerekli önlemleri almadığını söyleyen avukatlar, yapılan saldırının organize şekilde gerçekleştirildiği yönünde ciddi delillerin olduğunu vurguladı. Müşteki avukatları, "Bu sıradan bir yaralama olayı değildir. 1993 yılındaki Madımak olayı gibidir. Burada bir can kaybı olmamıştır. Demokrasiye yapılan bu saldırın gerekçeleri ortaya konmalıdır. Öldürmeye teşebbüs söz konusudur. Savcının mütalaasındaki gibi verilecek bir ceza, bizi ve kamuoyunu tatmin etmeyecektir. Kasten yaralamadan verilecek cezanın demokrasiye katkısı olmayacaktır. Mahkeme, görevsizlik talebimizi karara bağlamadı. Saldırıyla ilgili detaylı araştırmalar yapılmadı" değerlendirmesinde bulundu.

Duruşmaya katılan sanıklar da daha önceki savunmalarını tekrarlayarak beraatlerini talep ederken, Cumhuriyet savcısı ise bir önceki duruşmadaki mütalaasını tekrarladığını belirtti. Cumhuriyet Savcısı, bir önceki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunarak hazırlanan iddianame doğrultusunda tutuksuz yargılanan 28 sanığın da ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etmiş yaşananların örgütlü olmadığını savunmuştu. Müşteki avukatları ise sanıkların tesadüfen bir araya gelmediğini belirterek olası kast ile saldırının gerçekleştiğini vurgulamış, saldırıda amaç ve eylem birlikteliği olduğunu dile getirerek bu yönde sanıkların cezalandırılmasını istemişti.

Mahkeme, yargılanan toplan 28 sanığın tümüne ceza 6'şar ay hapis cezası verdi. Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kapsamında cezalar ertelendi.