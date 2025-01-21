İmamoğlu'ndan Kartalkaya Yangını Mesajı - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan Kartalkaya Yangını Mesajı

Ekrem İmamoğlu, Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

21.01.2025 10:23
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(ANKARA) - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan yangın sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından, "Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelere başsağlığı ve yaralılara acil şifa diliyorum. Bu üzücü olayda dileğimiz vefat sayısının artmaması ve yaralıların sağlığına kavuşması. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan Kartalkaya Yangını Mesajı - Son Dakika

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