İmamoğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder'e Vefa

(ANKARA) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için "Sayın Önder'i Türkiye'nin barış ve kardeşlik ortamı için harcadığı olağanüstü çabalarla ve bilge kişiliğiyle hatırlayacağız. Bize bıraktığı en önemli miras barış ve kardeşlik için bıkmadan, inatla çabalamaya devam etmektir" mesajını paylaştı.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı paylaştı. İmamoğlu, şunları kaydetti:

"TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Sn. Sırrı Süreyya Önder'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle aldım. Kendisine yüce Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve DEM Parti camiasına başsağlığı diliyorum. Sn.Önder'i Türkiye'nin barış ve kardeşlik ortamı için harcadığı olağanüstü çabalarla ve bilge kişiliğiyle hatırlayacağız. Bize bıraktığı en önemli miras barış ve kardeşlik için bıkmadan, inatla çabalamaya devam etmektir. Mekanı cennet olsun."