İmamoğlu\'nun Avukatı Gözaltına Alındı

(ANKARA) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, dün gece gözaltına alınan ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılan avukatı Mehmet Pehlivan'ın avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu, "Müvekkile yönetilen sorulardan birisi MASAK'ın kötü niyetli şekilde yazdığı ve müvekkili yapmış gibi gösterdiği; ancak gerçekte var olmayan bir para transferine ilişkindir. Diğeri ise yasal bir vakfa yapılan bağışa ilişkindir. Yurt dışına çıkış yasağına en kısa süre içerisinde itiraz edeceğiz. Müvekkilim de Ekrem Başkanımızın haklarını her ortamda korkusuzca savunmaya devam edecek" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bir soruşturma kapsamında dün gece yarısı gözaltına alınan sonra yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun avukatı müvekkilim Mehmet Pehlivan, çağrıldığında ifade vermeye gelebilecek olmasına rağmen haksız ve hukuka aykırı şekilde gece gözaltına alınmış ve geceyi nezarette geçirmiştir. Müvekkilim bugün savcılık makamında ifadesini vermiş, akabinde hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanması için Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş ve bu yönde karar tesis edilmiştir. Müvekkilim herhangi bir şey yaptığı için değil, sırf Ekrem Başkanımızın avukatı olduğu ve müdafilik görevini üstlendiği dosyada savcılık makamının hukuka aykırılıklarını ifşa ettiği için 'gözdağı' amacıyla gözaltına alınmıştır. Müvekkile yönetilen sorulardan birisi MASAK'ın kötü niyetli şekilde yazdığı ve müvekkili yapmış gibi gösterdiği; ancak gerçekte var olmayan bir para transferine ilişkindir. Diğeri ise yasal bir vakfa yapılan bağışa ilişkindir. Yurt dışına çıkış yasağına en kısa süre içerisinde itiraz edeceğiz. Müvekkilim de Ekrem Başkanımızın haklarını her ortamda korkusuzca savunmaya devam edecek.