IMF: Çin Ekonomisi 2023 Yılında Toparlandı

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BEİJİNG, 3 Mart (Xinhua) -- Uluslararası Para Fonu (IMF) Yönetim Kurulu, Çin'de reel GSYİH'nin yüzde 5'lik büyüme hedefine büyük ölçüde paralel olarak büyümesiyle, ülkenin ekonomik faaliyetlerinin Kovid sonrası yeniden açılımın ardından 2023 yılında toparlandığını belirtti.

IMF, söz konusu değerlendirmeyi, Çin ekonomisine yönelik yıllık Madde IV gözden geçirmesini tamamlamasının ardından kısa süre önce düzenlediği basın açıklamasında yaptı.

IMF'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre toparlanma, başta özel tüketim olmak üzere iç talepten kaynaklanırken, para politikasının daha çok gevşetilmesi, firma ve bireylere yönelik vergi indirimi ile afet yardımı için mali harcamalar dahil olmak üzere destekleyici makroekonomik politikalarla desteklendi.

Enflasyonun 2023 yılında büyük ölçüde enerji ve gıda fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak gerilediği belirtilen açıklamaya göre enflasyonun, üretim açığının daralması ve emtia fiyatlarının baz etkisinin azalmasıyla kademeli olarak artarak 2024 yılında yüzde 1,3'e yükselmesi bekleniyor.

Açıklamada, emlak sektöründe hızlandırılmış yeniden yapılandırma da dahil olmak üzere atılacak kararlı politika adımlarının güveni artırabileceği ve özel yatırımlarda beklenenden daha iyi bir toparlanmaya neden olabileceği ifade edildi.

IMF'den bir ekip, 2023 Madde IV konsültasyonunu gerçekleştirmek üzere 26 Ekim-7 Kasım tarihlerinde Çin'i ziyaret etti.

Ekip, hükümet ve Çin Merkez Bankası'ndan üst düzey yetkililerin yanı sıra özel sektör temsilcileri ve akademisyenlerle yapıcı görüşmelerde bulundu. Görüşmelerde, Çin'in ekonomik beklentileri ve ülkeyi bekleyen riskler, reformlarda kaydedilen ilerleme ve karşılaşılan zorluklar ile uygulanan politikalara yönelik geri dönüşler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.