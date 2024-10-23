IMF'den Küresel Finansal Uyarı

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WASHINGTON, 23 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin başkenti Washington D.C'de IMF'nin Küresel Finansal İstikrar Raporu'nun açıklanmasına ilişkin basın toplantısı düzenlendi, 22 Ekim 2024.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Salı günü yaptığı açıklamada, faiz indirimleri ve canlı piyasalara rağmen küresel finansal kırılganlıkların arttığını belirterek, politika yapıcıları orta vadeli beklentiler konusunda "tedbirli olmaya" çağırdı. (Fotoğraf: Hu Yousong/Xinhua)