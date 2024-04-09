IMF: Finans Sektörüne Yönelik Siber Saldırılar Makrofinansal İstikrara Tehdit Oluşturuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

IMF: Finans Sektörüne Yönelik Siber Saldırılar Makrofinansal İstikrara Tehdit Oluşturuyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), finans sektörünün siber risklere oldukça maruz kaldığını, büyük finans kurumlarına yönelik siber olayların makrofinansal istikrara yönelik ciddi tehdit oluşturabileceğini bildirdi. IMF'nin yayımlayacağı Küresel Finansal İstikrar Raporu'nda, siber saldırıların sayısının arttığı ve finans sektöründe meydana gelen ciddi olayların makrofinansal istikrara zarar verebileceği vurgulandı. Raporda, siber güvenlik politikası çerçevelerinin iyileşme gösterdiği ancak bazı ülkelerde yetersiz kaldığı belirtildi.

09.04.2024 22:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Para Fonu (IMF), finans sektörünün siber risklere oldukça maruz kaldığını, büyük finans kurumlarına yönelik siber olayların makrofinansal istikrara yönelik ciddi tehdit oluşturabileceğini bildirdi.

IMF, gelecek hafta yayımlanacak Küresel Finansal İstikrar Raporu'nun "Siber Risk: Makrofinansal İstikrar İçin Büyüyen Bir Endişe" başlıklı bölümünü paylaştı.

Siber saldırıların sayısının Kovid-19 salgını öncesinden bu yana neredeyse iki katına çıktığı belirtilen raporda, siber saldırılardan kaynaklanan doğrudan bildirilen kayıpların çoğunun küçük olduğu (yaklaşık 500 bin dolar) ancak aşırı kayıp riskinin (en az 2,5 milyar dolar kadar) arttığı aktarıldı.

Raporda, finans sektörünün siber risklere oldukça maruz kaldığı, finansal firmalara yönelik saldırıların toplam siber saldırıların neredeyse 5'te 1'ini oluşturduğu kaydedildi.

IMF'nin raporunda, her ne kadar siber olaylar şu ana kadar sistematik olmasa da büyük finans kurumlarında meydana gelen ciddi olayların güven kaybı, kritik hizmetlerin kesintiye uğraması ile teknolojik ve finansal bağlantılar nedeniyle makrofinansal istikrara yönelik ciddi tehdit oluşturabileceği belirtildi.

Ulusal düzeyde mevzuat ile firmalarda bu konuyla ilgili daha iyi yönetişim düzenlemelerinin siber olayların sıklığının azaltılmasına yardımcı olabileceği belirtilen raporda, siber güvenlik politikası çerçevelerinin yükselen piyasalarda ve gelişmekte olan ekonomilerde genel olarak iyileşme gösterdiği ancak bazı ülkelerde yetersiz kaldığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel IMF: Finans Sektörüne Yönelik Siber Saldırılar Makrofinansal İstikrara Tehdit Oluşturuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Fallout Dizisi Yayın Tarihi Erken Çekildi
    23:09 Fallout Dizisi Yayın Tarihi Erken Çekildi

    Amazon'un heyecanla beklenen Fallout dizisi için beklenmedik bir sürpriz yaşandı. Dizinin yayın tarihi, ani bir kararla başta 12 Nisan olarak belirlenenden daha erkene çekildi. Fallout dizisi, 10 Nisan'da izleyicilerle buluşacak. Tarih değişikliği, The Ghoul karakterini canlandıran Walton Goggins'in yer aldığı bir video ile duyuruldu. Prime abonesi olmayanlar için de bir sürpriz var, dizinin ilk bölümü Twitch yayıncılarının kanallarında da izlenebilecek. Fallout dizisi, Bethesda'nın efsanevi video oyun serisinin hayranları arasında büyük bir heyecan uyandırdı.

  • Ubisoft, Star Wars Outlaws için çıkış tarihini yanlışlıkla sızdırdı
    23:09 Ubisoft, Star Wars Outlaws için çıkış tarihini yanlışlıkla sızdırdı

    Ubisoft, Xbox Games Showcase etkinliğinde duyurduğu Star Wars Outlaws oyununun çıkış tarihini yanlışlıkla açıkladı. Oyunun 30 Ağustos 2024'te PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X / S platformlarında piyasaya sürüleceği belirtildi. Oyun, The Empire Strikes Back ile Return of the Jedi filmleri arasındaki zamanda geçecek ve Kay Vess karakterine odaklanacak.

  • Honor, Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 arayüzünü yayınladı
    23:09 Honor, Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 arayüzünü yayınladı

    Honor, amiral gemisi modelleri başta olmak üzere birçok cihazına Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 arayüzünü sunacağını duyurdu. Güncelleme, birçok iyileştirme ve yeni özellik getiriyor. Magic 5 Pro'nun ekrana gömülü kamera ve sensörleri, Apple Dinamik Ada'ya benzer Magic Capsule özelliğine kavuştu. MagicOS 8.0, ana ekran klasörlerinin daha fazla özelleştirilmesine olanak tanıyor ve yeni bir özellik olan Magic Portal ile kullanıcıların uygulamalar arasında paylaşım yapmasını sağlıyor. Ayrıca pil tasarrufu için Ultra Güç Tasarrufu modu da dahil edildi. Güncelleme, önümüzdeki haftalarda daha fazla cihaza sunulacak.

  • Intel, NVIDIA'nın liderliğinde olan yapay zeka çipi pazarında rekabeti kızıştırıyor
    23:09 Intel, NVIDIA'nın liderliğinde olan yapay zeka çipi pazarında rekabeti kızıştırıyor

    Intel, NVIDIA'nın liderliğinde olan yapay zeka çipi pazarında rekabeti kızıştıracak. Şirket tarafından düzenlenen Intel Vision 2024 etkinliği kapsamında en yeni Intel Gaudi 3 tanıtıldı. Gaudi 3 çipi saniyede 1,8 trilyondan fazla kayan nokta işlemi ile makine öğrenimi performansında büyük bir artış vadediyor. Bellek bant genişliğinde 1,5 kat artış sunan Gaudi 3, BF16 için 4 kat daha fazla yapay zeka hesaplamasının kapısını aralıyor. 2024'ün üçüncü çeyreğinde tedarik ortaklarına gönderilmesi planlanan Gaudi 3, büyük ortaklar arasında Dell Technologies, HPE, Lenovo ve Supermicro olduğunu ifade etti.

  • Adana Demirspor - Kayserispor Maçının Biletleri Satışa Çıktı
    23:00 Adana Demirspor - Kayserispor Maçının Biletleri Satışa Çıktı

    Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un, Kayserispor ile yapacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Maç, 13 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Bilet fiyatları ve indirimler hakkında bilgi verildi.

  • Uşak Valisi Turan Ergün, D-300 kara yolunda kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların geçişine yasaklama getirdi
    22:55 Uşak Valisi Turan Ergün, D-300 kara yolunda kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların geçişine yasaklama getirdi

    Uşak Valisi Turan Ergün, İzmir-Ankara istikametinde bulunan D-300 kara yolunda kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların geçişine 14 Nisan Pazar günü 05.00'ten 15 Nisan Pazartesi günü 05.00'e kadar yasaklama getirildiğini açıkladı. Vali Ergün, trafik denetim noktasında sürücülerle sohbet ederek trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu ve çocuklara oyuncak hediye etti. Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının mart ayındaki çalışmaları hakkında bilgi verdi ve tüm sürücülere trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

  • Samsun Bafra'da 670 Yolcuya Emniyet Kemeri Bilgilendirmesi Yapıldı
    22:51 Samsun Bafra'da 670 Yolcuya Emniyet Kemeri Bilgilendirmesi Yapıldı

    Samsun'un Bafra ilçesinde, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından 670 yolcuya emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı. İçişleri Bakanlığı talimatı doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetlerde, emniyet kemeri kullanımının trafik kazalarında ölümleri yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 60 azalttığı vurgulandı. Ayrıca trafik personeli tarafından sivil kıyafetli olarak otobüslerde ve ticari araçlarda denetimler gerçekleştirildi.

  • İHH Sudan'da İhtiyaç Sahiplerine Yardımda Bulundu
    22:45 İHH Sudan'da İhtiyaç Sahiplerine Yardımda Bulundu

    İHH İnsani Yardım Vakfı, Sudan'da devam eden şiddetli çatışmaların etkisiyle ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu. İHH Sudan Temsilcisi Bilal Bahçi, başkent Hartum'un yanı sıra Darfur ve Port Sudan'da gıda paketi, zekat ve kurban eti dağıttıklarını ve iftar programları düzenlediklerini belirtti. Sudan'da yaşam mücadelesi veren ailelere yardımların devam edeceğini vurgulayan Bahçi, ülkedeki iç karışıklık nedeniyle milyonlarca insanın insani yardım malzemelerine ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Sudan'daki çatışmalar sonucu 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8 milyon kişi yerinden edildi.


21:15 “İsrail’in jet yakıtları Türkiye’den gidiyor“ iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama "İsrail'in jet yakıtları Türkiye'den gidiyor" iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama
20:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ramazan Bayramı diplomasisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı diplomasisi
20:32 Uğur Dündar’dan kendisini hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek yanıt Uğur Dündar'dan kendisini hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek yanıt
18:54 Yeniden Refah lideri Erbakan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “İsrail“ çağrısı: Demokrasi Yardım Diyaloğu’nun eş başkanlığı görevini iade etsin Yeniden Refah lideri Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "İsrail" çağrısı: Demokrasi Yardım Diyaloğu'nun eş başkanlığı görevini iade etsin
17:57 Türkiye’nin İsrail’e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu Türkiye'nin İsrail'e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu
22:32 Pençe-Kilit Operasyonu’nda 1 askerimiz şehit oldu Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1 askerimiz şehit oldu
21:15 Hamas, Gazze’de İsrail askerlerini gafil avladı Hamas, Gazze'de İsrail askerlerini gafil avladı
20:03 İtalya’da hidroelektrik santralinde patlama meydana geldi: 4 ölü İtalya'da hidroelektrik santralinde patlama meydana geldi: 4 ölü
19:00 CHP’de “Esenyurt“ çatlağı Eski başkan “İşçi kıyımı yapıldı“ deyip yerine gelen ismi topa tuttu CHP'de "Esenyurt" çatlağı! Eski başkan "İşçi kıyımı yapıldı" deyip yerine gelen ismi topa tuttu
18:28 İYİ Parti Genel Başkan adayı Dervişoğlu: Meral Akşener’in hayır duasını aldım İYİ Parti Genel Başkan adayı Dervişoğlu: Meral Akşener'in hayır duasını aldım
17:51 Güney Afrika’da polise yakalanan hayvan kaçakçısı, zehirli yılana kendisini ısırtarak intihar etti Güney Afrika'da polise yakalanan hayvan kaçakçısı, zehirli yılana kendisini ısırtarak intihar etti
16:58 Mersin’de 3 kişilik aileyi yakıp cezaevinde intihar eden şüphelinin cenazesi köyünde istenmedi Mersin'de 3 kişilik aileyi yakıp cezaevinde intihar eden şüphelinin cenazesi köyünde istenmedi
16:48 İsrail Başbakanı Netanyahu’dan “Refah“ mesajı: Dünyada hiçbir güç bizi durduramayacak İsrail Başbakanı Netanyahu'dan "Refah" mesajı: Dünyada hiçbir güç bizi durduramayacak
15:58 Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2024 23:10:14. #1.12#
SON DAKİKA: IMF: Finans Sektörüne Yönelik Siber Saldırılar Makrofinansal İstikrara Tehdit Oluşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement