IMF Hong Kong'un büyüme tahminini yüzde 3,8'e çıkardı, yönetim daha iyimser bekliyor - Son Dakika
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IMF Hong Kong'un büyüme tahminini yüzde 3,8'e çıkardı, yönetim daha iyimser bekliyor

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IMF Hong Kong\'un büyüme tahminini yüzde 3,8\'e çıkardı, yönetim daha iyimser bekliyor
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IMF, Hong Kong'un bu yılki ekonomik büyüme tahminini yüzde 3,8'e yükseltti. Hong Kong yönetiminin finanstan sorumlu sekreteri Paul Chan ise büyüme konusunda daha iyimser olduklarını belirterek etkin finansal desteğin kilit önemde olduğunu vurguladı.

HONG KONG, 19 Ekim (Xinhua) -- Uluslararası Para Fonu (IMF), Hong Kong'un bu yılki ekonomik büyüme tahminini yüzde 3,8'e yükseltti. Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetimi ise ekonomik büyüme konusunda daha iyimser bir bakış açısına sahip olduklarını açıkladı.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetiminin finanstan sorumlu sekreteri Paul Chan cumartesi günü yayımlanan blog yazısında, IMF ve Dünya Bankası Grubu'nun yıllık toplantıları için geçen hafta Tayland'ın başkenti Bangkok'a yaptığı ziyaret sırasında katıldığı tartışmalara değindi. Chan, söz konusu toplantılarda küresel ekonomik panoramanın çatışmaların neden olduğu yüksek enerji fiyatları ve yapay zeka konusunda yaşanan hızlı gelişmelerin etkisiyle yeniden şekillendiğine dikkat çekildiğini belirtti.

IMF'nin son tahminlerine göre, geçen yıl yüzde 3,5 seviyesinde gerçekleşen küresel ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 3,1'e gerilemesi bekleniyor. Tahminlerde, dengesiz kalkınma uçurumunun da giderek açıldığı vurgulanıyor. Bu kapsamda çatışmalardan etkilenen ekonomilerin büyüme beklentileri keskin biçimde aşağı çekilirken, yapay zeka tedarik zincirine güçlü biçimde entegre olan ekonomilerin tahminleri yukarı yönlü revize edildi. Asya genelinde büyüme, küresel ortalamayı aşmaya devam ederken, Hong Kong'un büyüme tahmini yukarı doğru revize edilerek yüzde 3,8'e çıkarıldı.

Hem ekonomik dönüşümün teknoloji ile desteklenmesinde hem de istihdamı sürdürmek için ekonomik ivmenin güçlendirilmesinde, etkin finansal desteğin kilit önemde olduğunu vurgulayan Chan, Hong Kong'un etkin sermaye akışlarını teşvik etmede aktif rol oynadığını belirtti.

Kaynak: Xinhua
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