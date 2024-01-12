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IMF, Pakistan'a 700 milyon dolarlık kurtarma paketini serbest bıraktı - Son Dakika
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IMF, Pakistan'a 700 milyon dolarlık kurtarma paketini serbest bıraktı

Uluslararası Para Fonu (IMF), Pakistan'a yönelik Temmuz 2023'te onaylanan 3 milyar dolarlık kurtarma paketinden 700 milyon doların serbest bırakılmasını onayladı. IMF'nin şu ana kadar söz konusu kurtarma paketinden Pakistan'a toplam 1,9 milyar dolar serbest bırakmış olduğu belirtildi.

IMF, Pakistan\'a 700 milyon dolarlık kurtarma paketini serbest bıraktı
12.01.2024 - 17:13,
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Uluslararası Para Fonu (IMF), Pakistan'a yönelik Temmuz 2023'te onaylanan 3 milyar dolarlık kurtarma paketinden 700 milyon doların serbest bırakılmasını onayladı.

Ülke basınındaki haberlere göre, geçen sene temmuzda onaylanan kurtarma paketinin ardından Pakistan'ın IMF kriterlerine uyup uymadığına yönelik ilk değerlendirme süreci IMF yetkilileri tarafından tamamlandı.

İlk değerlendirmenin onaylanmasının ardından, 3 milyar dolarlık kurtarma paketinden 700 milyon dolar serbest bırakıldı.

IMF'nin şu ana kadar söz konusu kurtarma paketinden Pakistan'a toplam 1,9 milyar dolar serbest bırakmış oldu.

Uluslararası Para Fonu, 3 milyar dolarlık stand-by anlaşmasının ardından Pakistan Merkez Bankasına 1,2 milyar dolarlık ilk krediyi 13 Temmuz 2023'te yatırmıştı.

IMF Guvernörler Kurulu, Pakistan'ın ekonomik istikrar programını desteklemek için bu ülkeyle 9 aya yayılan 3 milyar dolarlık stand-by anlaşmasını 12 Temmuz 2023'te onaylamıştı.

Kaynak: AA
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Pakistan, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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