IMF'yi 7 milyar dolar dolandırmaya kalktılar - Son Dakika
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IMF'yi 7 milyar dolar dolandırmaya kalktılar

IMF\'yi 7 milyar dolar dolandırmaya kalktılar

Uluslararası Para Fonu, Senegal'deki kamu borcunun 2019-2024 yıllarında yaklaşık 7 milyar dolarının gizlendiğini doğruladı. IMF yetkilileri, borç skandalı sonrası yeni bir yol haritası belirlemek üzere Senegal'de temaslarda bulundu.

26.03.2025 02:49
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Uluslararası Para Fonu (IMF), Senegal'in 2019-2024 yıllarında yaklaşık 7 milyar dolarlık kamu borcunu gizlendiğini teyit etti. IMF, Sayıştay'ın, eski cumhurbaşkanı Macky Sall döneminde 7 milyar dolarlık kamu borcunun gizlendiğine ilişkin bulgularının doğru olduğunu açıkladı.

BORÇ HALA ÖDENEBİLİR DÜZEYDE

IMF'den bir heyet, borç skandalının ortaya çıkmasının ardından yeni bir yol haritası belirlemek üzere Senegal'de temaslarda bulundu. Heyete başkanlık eden Edward Gemayel, basına yaptığı açıklamada, daha önce Sayıştay raporuyla da ortaya çıkartılan kamu borçlanma rakamlarında yapılan manipülasyonu doğruladı. Gemayel, 2019-2024 döneminde gizlenen kamu borcunun, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) yüzde yüzünü oluşturmasına karşın borcun hala ödenebilir olduğuna da vurgu yaptı.

EKSİK BEYANDA BULUNMUŞLAR

Senegal'in söz konusu borcu ödeme kapasitesine sahip olduğunun altını çizen Gemayel, bir daha böyle bir durumun yaşanmaması için gerekli mekanizmaların kurulması konusunda çalışmalara başladıklarını belirtti. Gemayel, bu eksik beyana dair IMF Yönetim Kurulu'na bir rapor sunacaklarının bilgisini vererek, IMF'nin Senegal'e verilen kredilerin geri ödenip ödenmemesine ilişkin karar vereceğini kaydetti. Söz konusu kararın en erken mayıs başında netlik kazanması bekleniyor.

KAMU BORCUNUN YAKLAŞIK YÜZDE 10'U GİZLENMİŞ

Senegal'de Sayıştay, şubat ayında eski Cumhurbaşkanı Macky Sall dönemini kapsayan 2019 ile 2024 arasındaki kamu maliyesine ilişkin yayımladığı raporunda, ülkenin kamu borcunun bir kısmının gizlendiğini ortaya çıkarmıştı. Raporda, söz konusu dönemde, GSYİH'nın yüzde 99'una denk gelen borç tutarının, yüzde 73,6 olarak kayıtlara geçirildiği ve borcun yaklaşık yüzde 10'unun gizlendiği ortaya konmuştu. Mart 2024'teki cumhurbaşkanı seçiminden sonra kendi isteğiyle Fas'a yerleşen eski Cumhurbaşkanı Sall ise kamu hesaplarında sahtecilik yaptığına ilişkin iddiaları reddetmişti. Borçlanmanın düşük gösterilmesine ilişkin iddialar, ilk kez Ekim 2024'te gündeme gelmiş ve IMF, Senegal'e yönelik başlattığı 1,8 milyar avroluk destek programını askıya almıştı.
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Senegal, Finans, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel IMF'yi 7 milyar dolar dolandırmaya kalktılar - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • BURAK HANZADE:
    abicim kitlen anlamıyor kaç paket makarna eder o paraya ordan anlat öyle anlıyorlar olayı :) 8 11 Yanıtla
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