IMF\'yi 7 milyar dolar dolandırmaya kalktılar

Uluslararası Para Fonu (IMF), Senegal'in 2019-2024 yıllarında yaklaşık 7 milyar dolarlık kamu borcunu gizlendiğini teyit etti. IMF, Sayıştay'ın, eski cumhurbaşkanı Macky Sall döneminde 7 milyar dolarlık kamu borcunun gizlendiğine ilişkin bulgularının doğru olduğunu açıkladı.

BORÇ HALA ÖDENEBİLİR DÜZEYDE

EKSİK BEYANDA BULUNMUŞLAR

KAMU BORCUNUN YAKLAŞIK YÜZDE 10'U GİZLENMİŞ