IMF, Shanghai'da bölgesel merkezini açtı

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SHANGHAİ, 19 Haziran (Xinhua) -- Uluslararası Para Fonu (IMF) Çin'in Shanghai kentindeki bölgesel merkezini Çarşamba günü resmen açtı.

Çin Merkez Bankası'nın resmi web sitesinde yapılan duyuruya göre, Shanghai'da açılan merkezin, IMF tarafından dünya çapında kurulan bölgesel merkezlerden biri olduğu ifade edilirken; IMF'nin Asya Pasifik ülkeleriyle ilişkilerini ve işbirliğini güçlendirmenin yanı sıra gelişmekte olan piyasalar ile orta gelirli ülkeleri ilgilendiren alanlarda ilgili araştırmalar yapmak üzere kurulduğu belirtildi, 19 Haziran 2024. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)