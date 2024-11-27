İmran Han için gösteriler sonlandı - Son Dakika
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İmran Han için gösteriler sonlandı

Pakistan'da İmran Han'ın serbest bırakılması için yapılan protestolar, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle son buldu.

27.11.2024 08:46
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Pakistan'da tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın serbest bırakılması için ülkenin çeşitli eyaletlerinden başkent İslamabad'a gelen göstericiler, polis ve askerlerden oluşan güvenlik güçlerinin sert müdahalesinin ardından protestolarını sonlandırdı.

Pakistan basınına göre, İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi Partisinden (PTI) yapılan açıklamada, 24 Kasım'dan bu yana sürdürülen protestoların sonlandırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Hükümetin vahşeti ve federal başkenti silahsız vatandaşlar için mezbahaya dönüştürme planları doğrultusunda, barışçıl protestolarımızı geçici olarak askıya aldığımızı duyuruyoruz." ifadesine yer verildi.

Ayrıca, parti kurucusu İmran Han'ın rehberliğinde kararlaştırılacak adımların daha sonra duyurulacağı kaydedilirken, hükümetin sert müdahalesinin detaylı şekilde inceleneceği ve Başbakan ile İçişleri Bakanı da dahil olmak üzere çeşitli yetkililere yönelik yasal işlem başlatılmasını talep ettikleri aktarıldı.

Güvenlik güçleri sert müdahalede bulundu

Pencap ve Hayber Pahtunhva başta olmak üzere çeşitli eyaletlerden İslamabad'a doğru yola çıkan yüz binden fazla göstericiden, şehir girişlerindeki güvenlik bariyerini aşan yaklaşık 10-15 bin gösterici dün ikindi saatlerinde parlamento binası, bakanlıklar ve diplomatik temsilciliklerin bulunduğu kırmızı bölgenin girişindeki D-Chowk Bulvarı'na ulaşmış ve konteynerlerle yolu trafiğe kapatmıştı.

Protestolar nedeniyle şehir içi ulaşım ve internet hizmetleri aksarken, eğitim kurumları da kapalı kaldı.

Güvenlik güçleri de protestoculara sert müdahalede bulunmuş ve protestocular D-Chowk Bulvarından uzaklaştırılmıştı.

Ayrıca, Geo News'a göre 500'den fazla protestocu da gözaltına alındı.

PTI, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin çok sayıda kişiyi öldürdüğünü ve yaralıların olduğunu ileri sürdü.

Han'ın eşi de göstericiler arasındaydı

İmran Han'ın eşi Büşra Bibi, protestolara Hayber Pahtunhva Başbakanı Ali Gandapur ile katılmıştı.

Bibi, başkente 50 kilometre uzaklıktaki bir bölgede bir kamyonun üstünden yaptığı açıklamada, protestoculardan Han serbest bırakılıncaya kadar kararlı olmalarını istemişti.

Eski Başbakan İmran Han, 2022'de Pakistan Meclisinin güvenoyu vermemesiyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

İmran Han, yargılandığı çeşitli davalar nedeniyle 5 Ağustos 2023'ten bu yana cezaevinde.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, pakistan, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmran Han için gösteriler sonlandı - Son Dakika

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