İmran Han'ın serbest bırakılması talebiyle Pakistan'da gösteriler düzenlendi

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Pakistan'da on binlerce kişi tutuklanmasının birinci yıl dönümünde eski Başbakan İmran Han'ın serbest bırakılması talebiyle sokaklara indi.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki Swabi kentinde, Han'ın tutuklanmasının birinci yıl dönümünde on binlerce destekçisi bir araya geldi.

Han'ın serbest bırakılması talebiyle toplanan göstericiler, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) bayrakları sallayarak, eski başbakan lehine sloganlar attı.

PTI partisinden üst düzey yetkililer, gösteride yaptıkları konuşmalarda, detay vermeden Han'ın yakında aralarında olacağını savundu.

Hayber Pahtunhva Eyalet Başbakanı ve PTI üyesi Ali Amin Gandapur da göstericilerden, yakın zamanda İslamabad'da düzenlenmesi planlanan yürüyüşe hazırlanmalarını istedi.

Eski Başbakan Han hakkında devlet sırlarını ifşa etmek, yasa dışı evlilik yapmak gibi suçlamalarla daha önce dava açılmıştı. Han, yargılandığı çeşitli davalar sebebiyle 5 Ağustos 2023'ten bu yana cezaevinde bulunuyor.