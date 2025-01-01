İndirimli seyahat ve kargo hizmetlerinden 2024'te 1 milyondan fazla emekli yararlandı - Son Dakika
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İndirimli seyahat ve kargo hizmetlerinden 2024'te 1 milyondan fazla emekli yararlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçen yıl 1 milyon 31 bin 269 emeklinin seyahat ve PTT kargo hizmetlerinden indirimli olarak faydalandığını bildirdi.

01.01.2025 12:16
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçen yıl 1 milyon 31 bin 269 emeklinin seyahat ve PTT kargo hizmetlerinden indirimli olarak faydalandığını bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü "Emekliler Yılı" olarak ilan ettiğini hatırlattı.

Emeklilerin ulaşım hizmetlerinden daha kolay ve ekonomik şekilde faydalanmalarını sağlamak için çeşitli düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirten Uraloğlu, "2024'te toplam 967 bin 338 emeklimiz seyahatlerinde indirimleri kullandı." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, ekonomik ve konforlu ulaşımın temel ihtiyaçlardan olduğunu vurgulayarak, emekliler için yüksek hızlı, ana hat ve bölgesel trenlerde yüzde 10 indirim kampanyası başlattıklarına dikkati çekti.

Trenlerde 60-64 yaş yolculara yüzde 15, 65 yaş ve üstü yolculara yüzde 50 indirim uygulandığına da işaret eden Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Yaşa bakılmaksızın emekli vatandaşlarımıza yüzde 10 emekli indirimi kampanyası uygulayarak seyahatlerini kolaylaştırmayı amaçladık. Uygulamadan bugüne kadar yüksek hızlı trenlerde 183 bin 907, bölgesel trenlerde 69 bin 905, ana hat trenlerinde ise 47 bin 427 kişi faydalandı. Böylece indirimden bugüne kadar 301 bin 239 kişi yararlandı."

Uraloğlu, otobüsle şehirlerarası seyahat eden emekliler için bilet fiyatlarında yüzde 20 indirim imkanı tanıdıklarını ifade ederek, düzenlemenin hayata geçtiği 31 Mayıs 2024'den itibaren 666 bin 99 emeklinin söz konusu indirimden yarar sağladığını belirtti.

Yaklaşık 64 bin emekli indirimli kargo gönderdi

Emeklilere öncelik tanıyan bir diğer çalışmayı PTT eliyle hayata geçirdiklerini ve bu kapsamda emeklilerin kargo gönderimi için yüzde 20'lik indirim uygulamasını başlattıklarını aktaran Uraloğlu, 63 bin 931 vatandaşın 80 bin 616 kargo gönderiminde kampanyadan faydalandığına bildirdi.

Uraloğlu, sosyal destek hizmetleriyle refah düzeyini artırıcı düzenlemelerle emeklilere katkı sağlamaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"2024 yılında 1 milyon 31 bin 269 emeklimiz ulaştırma hizmetlerinden indirimli faydalandı. Emeklilerimizin yıllarca verdikleri emek, bu ülkenin büyümesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlamıştır. Biz de bu fedakarlıkların karşılığını onlara daha rahat bir yaşam sunarak ödemek istiyoruz. 2024 yılı, emeklilerimize verdiklerimizin sadece başlangıcıdır. Her adımda onlara daha güzel bir yaşam sunmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Ekonomi, Güncel, PTT, Son Dakika

Son Dakika Güncel İndirimli seyahat ve kargo hizmetlerinden 2024'te 1 milyondan fazla emekli yararlandı - Son Dakika

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